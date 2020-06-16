مصر تسجل 1567إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و94 حالة وفاة

وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي. (الإنترنت)

أعلنت، وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، الثلاثاء، تسجيل 1567إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

كما أشارت زايد، خلال استعراضها الوضع الوبائي لمصر بالنسبة لفيروس «كوفيد-19»، إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ12730 متعافى.

مصر تسجل 1691 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و97 حالة وفاة

من جانبه أوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارات، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، تتبعها بقية المحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.