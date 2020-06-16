دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة

أظهرت نتائج اختبارات وصفت، الثلاثاء، بأنها «اختراق كبير» في المعركة ضد «كوفيد-19» أن المنشط «ديكساميثازون» قادر على إنقاذ ثلث المصابين بالفيروس، الذين تعد حالاتهم الأكثر خطورة.

واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار المتاح بشكل واسع النطاق على أكثر من ألفي مريض بكوفيد-19 يعانون أعراضH خطيرة، وخفض «ديكساميثازون» معدلات الوفاة في أوساط المرضى الذين لم يكن بمقدورهم التنفس إلا من خلال الأجهزة بنسبة 35%، بينما خفض الوفيات في أوساط من يحصلون على الأوكسيجين بمعدل الخمس، حسب نتائج أولية نقلتها وكالة «فرانس برس».