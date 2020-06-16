إيران تعلن تجاوز حصيلة الوفيات بـ«كورونا» أكثر من 9 آلاف حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 02:43 مساء
إيرانيات في أحد شوارع طهران، 16 يونيو 2020، (ا ف ب)

أعلنت إيران الثلاثاء تجاوز حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد الإجمالية أكثر من تسعة آلاف وفاة، ونسبت ذلك الارتفاع إلى التنقل المتزايد للمواطنين.

وحذرت الناطقة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري من أن الأرقام القاتمة يمكن أن تصبح أسوأ ما لم يلزم الناس منازلهم في عطلة الأسبوع الطويلة، قائلة إن الزيادة في الحصيلة اليومية تعود «في جزء كبير منها إلى سفر الناس في الأسابيع الأخيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «نطلب منكم تجنب الرحلات غير الضرورية خلال العطلة القادمة كي لا نشهد زيادة في الأعداد في المستقبل». والأربعاء يوم عطلة رسمية في إيران، وهو عادة آخر يوم عمل، ما يجعل العطلة الأسبوعية ثلاثة أيام.

وقالت لاري إن 115 وفاة إضافية بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 9065 حالة، كما أظهرت الإحصاءات إصابة 2563 شخصا بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 192,439 منذ ظهور الوباء في إيران.

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