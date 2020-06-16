بلدية بكين: وضع انتشار «كورونا» في العاصمة خطير جدا

أحد القطارات في محطة بمترو بكين، 15 يونيو 2020، (ا ف ب)

حذر ناطق باسم رئيس بلدية بكين اليوم الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية «خطير جدا»، إذ سجلت إصابة أكثر من 100 شخص بفيروس كورونا المستجد منذ الأسبوع الماضي.

وقال تشو هيجيان أمام الصحفيين إن بكين تخوض «سباقا مع الزمن» في مواجهة الفيروس، مضيفا أن العاصمة يجب ألا تتأخر في اتخاذ الإجراءات الأكثر حزما وتشددا، حسب وكالة «فرانس برس».

ورفعت المدينة التي تعد 21 مليون نسمة، عدد الفحوصات التي تجريها للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 90 ألف شخص يوميا.

مخاوف من موجة ثانية

وفيما يثير تجدد الوباء مخاوف من «موجة ثانية»، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين أنها تتابع «عن كثب» الوضع في بكين، متحدثة عن احتمال إرسال خبراء إضافيين في الأيام المقبلة.

وأعلنت بكين صباح الثلاثاء عن 27 إصابة جديدة في الساعات الأربع واالعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة منذ خمسة أيام إلى 106.

وانتشار هذه الحالات بدأ في سوق تشينفادي للمواد الغذائية بالجملة، أحد أكبر الأسواق في آسيا، حيث رصد الفيروس الأسبوع الماضي.