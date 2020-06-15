حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 09:02 مساء
مقاتلة أمريكية من طراز F-15. (الإنترنت)

 أعلنت إدارة حرس السواحل البريطاني العثور على حطام المقاتلة الأميركية التي تحطمت اليوم الاثنين شمال شرق إنجلترا مع استمرار فقدان قائد الطائرة.

وقال حرس السواحل الملكي، في بيان، إن فرق الإنقاذ عثرت على حطام المقاتلة الأميركية المنكوبة من نوع «F-15C Eagle»، مشيرة إلى أنه يجري حاليا عمليات لانتشال أجزاء الطائرة، بحسب «رويترز».

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وأشار حرس السواحل الملكي مع ذلك إلى أن قائد المقاتلة لا يزال مفقودا، مؤكدا أن وحدات الإنقاذ تواصل عمليات البحث عنه بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأفاد البنتاغون، في وقت سابق من الإثنين، بتحطم طائرة مقاتلة من نوع «F-15C» في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انجلترا، مؤكدا أن مصير الطيار غير معروف ودون ذكر سبب تحطم الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد.

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