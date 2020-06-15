إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية لضحايا «كورونا» منذ شهرين

صورة مؤرخة في 7 مارس 2020 لأشخاص أمام الكولوسيوم في روما (أ ف ب)

سجلت إيطاليا 26 حالة وفاة بـ«كورونا»، الإثنين، مقابل 44 في اليوم السابق، مسجلة أدنى رقم يومي لضحايا الفيروس منذ 2 مارس.

وانخفض عدد الإصابات، حيث سجلت السلطات 303 حالات مقارنة بـ338 حالات الأحد. وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 34371، فيما وصل عدد الإصابات إلى 237290 حالة، أما إجمالي المتعافين فوصل إلى 177010 حالة، بحسب «رويترز».

تراجع حصيلة وفيات «كورونا» اليومية في إيطاليا إلى 53 حالة

وتم إجراء فحص لـ 2.864 مليون شخص من بين نحو 60 مليون نسمة منذ تفشي الوباء. ويشهد معدل الوفيات والإصابات اليومية تقلبات في ظل انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا المستجد»، والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.