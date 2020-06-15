حرس الحدود البريطاني يطلق عملية بحث عن طيار مقاتلة أميركية تحطمت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 04:15 مساء
مقاتلة أميركية من طراز «إف-15» لدى إقلاعها من قاعدة ليكنهيث الجوية. (أ ف ب)

أطلق حرس الحدود البريطاني عملية بحث وإنقاذ، الإثنين، للعثور على طيار المقاتلة الأميركية التي تحطمت في بحر الشمال خلال مهمة تدريب.

وأعلن سلاح الجو الأميركي أن الطائرة الحربية من طراز «إف-15سي إيغل» تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة «راف ليكنهيث» قرب بلدة ميلدنهول في شرق إنجلترا، وفق «فرانس برس».

فقدان طيار في سلاح الجو الأميركي بعد تحطم طائرة مقاتلة

يذكر أن القاعدة تستضيف الجناح المقاتل الـ48 في سلاح الجو الأميركي الذي يجري عملياته منها منذ العام 1960 ويضم أكثر من 4500 عنصر.

وقالت الكابتن في سلاح الجو الأميركي، ميراندا تي سيمونز، إن الطائرة التابعة للقوة من طراز «إف-15سي إيغل تحطمت نحو الساعة 09.40 (08.40 ت غ) اليوم (الإثنين) في بحر الشمال». وأضافت: «لم يعرف بعد سبب تحطم (الطائرة) ولا وضع الطيار. وتم استدعاء فريق البحث والإنقاذ البريطاني لتقديم الدعم». وأكدت «وكالة الملاحة البحرية وحرس الحدود» البريطانية أنها تنسق استجابتها.

وأفادت في بيان أنه تم إرسال مروحية تابعة لحرس الحدود وقوارب إنقاذ. وأضافت أن سفنًا أخرى قريبة تتوجه إلى المكان بعد صدور نداء استغاثة من حرس الحدود، مضيفة أن الطائرة سقطت على بعد 74 ميلًا بحريًّا (137 كلم) قبالة ساحل شرق يوركشير.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلًا عن موقع لتعقب حركة الملاحة الجوية، أن الطائرة حلقت حول المنطقة بشكل دائري قبل اختفائها. وبدأ سلاح الجو الأميركي استخدام المقاتلة ذات المقعد الواحد المصنعة من قبل شركة «بوينغ» العام 1979، بحسب مجموعة «جينز» للدراسات الأمنية والدفاعية.

ويتم حاليًا استخدام 211 من 409 طائرات تم إنتاجها من الطراز ذاته. وقال الناطق باسم سلاح الجو الملكي البريطاني، مارتن تيموورث، إنه كان لدى الطائرة «سجل استثنائي لجهة السلامة».

يذكر أن مقاتلة أميركية من طراز «إف-18» تحطمت قرب بلدة إيلي في شرق إنجلترا في أكتوبر 2015، ما أسفر عن مقتل الطيار بعد إقلاعها من «راف ليكنهيث».

وفي الشهر ذاته من العام السابق، تحطمت طائرة «إف-15» في حقل لكن الطيار تمكن من النجاة بنفسه. و

في يناير من العام ذاته، قُـتل أربعة طيارين عندما تحطمت مروحية أميركية أثناء قيامها بتدريبات.

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