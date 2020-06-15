مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنصرية وعنف الشرطة

اجتماع سابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. (مركز أنباء الأمم المتحدة)

وافقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على طلب تقدمت به الدول الأفريقية لإجراء نقاش طارئ حول العنصرية ووحشية الشرطة خلال الأسبوع الجاري بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم إثر وفاة الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد.

ومع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تعليقها في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، تمت الموافقة على اقتراح رئيس المجلس إليزابيث تيشي – فيسلبرغر بعقد المناقشة بعد ظهر الأربعاء المقبل دون أي اعتراض من أعضاء المجلس الـ47، وتم تمريره بالإجماع، بحسب وكالة «فرانس برس».