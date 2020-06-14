الحكومة البريطانية تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء «كورونا»

امرأة تضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لندن، 18 مايو 2020. ( رويترز).

أعلنت السلطات الصحية البريطانية الأحد عن تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا رصد 36 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال 24 ساعة، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 مارس، عندما تم رصد 35 وفاة خلال يوم، بحسب «رويترز»

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وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 41698 حالة وفاة. في الوقت نفسه، لا يزال معدل الإصابات الجديدة بالفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» عند مستوى مستقر في بريطانيا، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1514 إصابة جديدة ، مقابل 1425 إصابة يوم أمس و1541 إصابة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 295889.

ومن المفترض أن هذه القفزة الحادة في حصيلة الوفيات لا تعكس الوضع الحقيقي بل تنجم عن مشاكل بيروقراطية، حيث تظهر الإحصاءات المنشورة على موقع وزارة الصحة البريطانية أن معدل الوفيات الجديدة يشهد هبوطا حادا في يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.