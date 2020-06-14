الجزائر تخفف المزيد من قيود «كورونا» بتقليص ساعات الحظر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 05:29 مساء
رجل يمر بجانب محل بيع خضار خلال ثاني أيام رمضان في سوق بحي خرايسية جنوب العاصمة الجزائرية، 25 أبريل 2020. (أ ف ب)

اتخذت الحكومة الجزائرية، الأحد، مزيد الإجراءات لتخفيف القيود التي فُـرضت للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بتقليص ساعات حظر التجول والسماح باستئناف حركة النقل العام في المدن وإعادة فتح مزيد الشركات.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة ستنهي حظر التجول في 19 ولاية وتقلص ساعاته في الولايات التسع والعشرين المتبقية بما في ذلك العاصمة الجزائر، حيث سيبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدلا عن السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

الجزائر تبدأ تخفيف إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار «كورونا»

وأضافت الحكومة أن الحافلات وسيارات الأجرة في المناطق الحضرية ستستأنف خدماتها بعدد محدود من الركاب، إذ سيتعين على سيارات الأجرة ألا تقل أكثر من راكب واحد.

وسيتم إعادة فتح بعض الشركات مثل متاجر الملابس والأحذية وتأجير السيارات وصالونات تصفيف الشعر. وسمحت الحكومة الأسبوع الماضي باستئناف أعمال مثل صالونات الحلاقة المخصصة للرجال وأسواق الماشية.

كما قررت السلطات إنهاء إجازة مدفوعة الأجر مُنحت في مارس إلى 50 في المئة من موظفي الدولة، غير أن النساء الحوامل واللواتي يعلن أطفالا سيواصلن هذه الإجازة. وسجلت الجزائر حتى الآن 10810 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» و760 حالة وفاة.

 

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