قطر.. إجمالي الإصابات بـ«كورونا» يقترب من 79 ألف حالة والوفيات «صفر»

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، كما لم تسجل حالات وفاة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: «تم تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 78416، ولم ترصد أية حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى عدد الوفيات 70 حالة وفاة».

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وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة، حسب الوضع الصحي لكل حالة.

كما لفتت الوزارة إلى تعافي 1956 شخصًا من الإصابة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 55252 حالة.

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وذكرت الوزارة أن البلاد بدأت حاليًا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب الاختلاط.