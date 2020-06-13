تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر في إطار مظلة المنظمات الدولية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 09:23 مساء

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الجمعة أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، في التعديل الدستوري المرتقب، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وعقب  تبون  في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسال الإعلام الوطنية بالجزائر، على النقطة الواردة في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليا للنقاش و المتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود  حيث أكد على أن ذلك «سيتم بصفة ديمقراطية و بموافقة ثلثي البرلمان»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

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وقال في هذا الصدد «سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج  مع قرارات الهيئات الدولية والاقليمية خوض مهام للسلام». كما حرص الرئيس الجزائري خلال اللقاء على التذكير بأن الجيش سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية و في حروب في إطار الدفاع  العربي المشترك، غير أنه «لم و لن يشارك أبدا في عمليات عدوان».

و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن «ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب و ليس بقرار من الرئيس». و أشار تبون إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف «تدخلت فعليا في نزاعات خارجية و تعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية».

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و أضاف يقول «فلسفتنا لم و لن تتغير» و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو «رجوع إلى الأمور العادية» من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم «تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر».

كما خلص إلى التشديد على أنه و في بعض الأحيان يعد «الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة»، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.

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