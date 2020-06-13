4 دول أوروبية تتعاقد مع شركة بريطانية - سويدية للحصول على 400 مليون جرعة لقاح ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 07:58 مساء

 أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، السبت، أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقَّعت عقدًا مع شركة «Astrazeneca» لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس «كورونا».

وقال سبيرانتسا، في منشور على حسابه في «فيسبوك»، إن العقد مع شركة الأدوية البريطانية - السويدية  يقضي بالحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي جرى تطويره مع جامعة «أوكسفورد» ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في الخريف، مشددًا على أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة «أوكسفورد»، لافتًا إلى أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.

وذكر سبيرانتسا أن هذا اللقاح سيكون متاحًا لسكان أوروبا، واصفًا توقيع العقد بـ«الخطوة الواعدة الأولى» في هذا المسار، فيما شدد على ضرورة اعتبار أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد «خيرًا عامًّا عالميًّا».

وتلقت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، تفويضًا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات، واعدة للوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره كبير مسؤولي الصحة في التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.

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