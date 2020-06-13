السعودية تعلن تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 06:27 مساء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، مشيرة إلى تعافي 1519 حالة من الوباء.

وتعد الأرقام المعلنة اليوم، تراجعًا ملحوظًا بعدد الإصابات التي سجلت أمس الجمعة، 3921 إصابة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

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وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة وصل حتى الآن، إلى 123308 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بالإجمال 932.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة السعودية إن 1519 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المتعافين من عدوى «كورونا» في عموم المملكة إلى 82548 حالة.

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» في السعودية إلى 68159 شخصا

وكانت وزارة الصحة السعودية نصحت اليوم المخالطين لحالات مصابة بفيروس «كورونا»، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم، وذلك في إطار حملة «نعود بحذر» التي تقودها السلطات الصحية في المملكة بهدف تخفيف القيود التي فُرضت بسبب تفشي الوباء.

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