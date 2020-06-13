الهند تسجل 11 ألف مصاب بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة

مواطنون هنود في مومباي يجرون فحوص اختبارات الإصابة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

تزايد عدد المصابين بفيروس «كورونا» في الهند، إذ ارتفعت ارتفاعا قياسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن بلغ 11 ألفا و458 مصابا، وهو أعلى عدد للإصابات على أساس يومي، كما سجلت 386 حالة وفاة.

ووفقا للبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 308 آلاف و993 مصابا، ووصل عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 8884 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، صباح اليوم السبت، إن 145 ألفا و779 مريضا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مضيفة أن 154 ألفا و330 شخصا آخر تماثلوا للشفاء.

وبدأت السلطات الهندية، الأسبوع، المرحلة الأولى من الخروج من وضع العزل الصارم، حيث سمحت في أغلب مناطق البلاد، وبعد أكثر من شهرين من فرض قيود صحية، بفتح مراكز التسوق والمعابد والأماكن الدينية، فضلا عن المطاعم والفنادق، مع الحفاظ على بعض القيود.