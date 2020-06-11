السجن 21 عاما ليميني متطرف أطلق النار في مسجد بالنرويج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:14 مساء
مانهاوس خلال مثوله أمام المحكمة في أوسلو. (فرانس برس)

حكم القضاء النرويجي، اليوم الخميس، بالسجن 21 عاما على الأقل على اليميني المتطرف الذي حاول العام الماضي «قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين» في مسجد بالقرب من أوسلو بعد أن قتل بعنصرية أخته غير الشقيقة من أصل آسيوي.

وذكرت محكمة بايروم بالقرب من العاصمة النرويجية «حكم على فيليب مانسهاوس بالسجن لمدة 21 عاما (قابلة للتجديد)». ويحاكم مانسهاوس «22 عاما» الذي يقول إنه ينتمي للحركة النازية الجديدة، بتهمة «القتل» و«العمل الإرهابي»، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا: النرويج.. إمام مسجد يروي تفاصيل واقعة إطلاق النار واعتقال المشتبه به

وفتح مانسهاوس النار في 10 أغسطس 2019 في مركز النور الإسلامي في بيروم، مرتديا سترة واقية من الرصاص وخوذة مزودة بكاميرا، دون التسبب في أي إصابات خطيرة، قبل أن يسيطر عليه عدد من المصلين. وأشار الادعاء إلى أنه «كان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين». وعثر لاحقا على جثة أخته غير الشقيقة يوهان زانغجيا إيهلي-هانسن «17 عاما» في منزلهما بعد إصابتها بأربع عيارات نارية، حسب الشرطة.

وذكرت الشرطة في السابق أنها تعتقد أن دافع الجريمة عنصري، وقالت إن مانهاوس أقدم على قتل أخته المتبناة لأنها من أصل آسيوي. واشتملت لائحة الاتهام بحق مانهاوس على تهمتين إحداهما القتل والأخرى «ارتكاب عمل إرهابي» بمحاولته القتل «بهدف إشاعة الخوف الشديد بين الناس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس
رياضة عالمية
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
قاموس
ثقافة وفن
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا