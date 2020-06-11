«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات

تحرك لعائلة وأصدقاء مانويل إيليس في تاكوما في 3 يونيو 2020. (فرانس برس)

أعلنت سلطات ولاية واشنطن فتح تحقيق جديد بشأن وفاة مواطن أميركي خنقاً خلال توقيفه على يد الشرطة، فيما كان يشكو من عجزه عن التنفس، كما حصل مع جورج فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن حاكم الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة جاي إينسلي قوله إنه «مقتنع» بأن التحقيق حول وفاة الرجل الذي يدعى مانويل إيليس لا يجب أن يترك بيد مأمور الشرطة ومدعي عام مقاطعة بيرسي على خلفية «تضارب المصالح». ويأتي قرار الحاكم الديموقراطي بعد نشر فيديو اقتطع من كاميرا مراقبة لأحد المنازل تظهر إيليس مكبل اليدين ويتوسل الشرطيين أثناء توقيفه في 3 مارس. وصورت عابرة في المكان أيضاً المشهد جزئياً عبر هاتفها.

وأعلن محامي عائلة الضحية خلال مؤتمر صحفي «ما يوضحه لنا هذا الفيديو هو أن ماني إيليس لم يقل فقط (لا أستطيع التنفس)، بل قال (لا أستطيع التنفس، سيدي)». وأضاف أن ذلك «يظهر بوضوح أنه لم يكن فقط ينازع ليتنفس، لكنه كان يحاول أن يبقى محترماً حتى خلال آخر لحظات حياته. هذا دليل على أنه لم يكن شخصاً عدوانياً كما وصفته الشرطة».

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وتوفي إيليس نتيجة توقف التنفس المرتبط بضغط بدني، وفق ما كشف تشريح جثته، الذي بين أيضاً وجود ميثامفيتامين في جسد الرجل البالغ من العمر 33 عاماً، وإصابته بمرض قلبي قد أسهم أيضاً في وفاته. وطلب رئيس بلدية مدينة تاكوما الواقعة على بعد 50 كلم من سياتل، الأسبوع الماضي، أن يجري تسريح وملاحقة عناصر الشرطة الأربعة المتورطين في هذه القضية، بدل وضعهم في إجازة إدارية فقط. وأكد عناصر الشركة أنهم باشروا بتوقيف إيليس لأنه «كان يحاول فتح أبواب سيارة كان يوجد داخلها أشخاص». وقالوا إن مشاجرة حصلت معه ما أرغمهم على السيطرة عليه.