أميركا تسجل أكثر من 1000 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 08:02 صباحا
مستشفى ميداني في حديقة سنترال بارك بنيويورك، 30 مارس 2020. (فرانس برس)

سجلت الولايات المتحدة مساء الأربعاء 1082 حالة وفاة من جراء فيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى نحو 113 ألف حالة وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز. 

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد»، أنّ جائحة «كوفيد-19» حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصا من أصل نحو مليوني مصاب. بالمقابل تماثل للشفاء أكثر من 533 ألف مصاب، وفق وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا: انتشار «كورونا» يتسارع في أميركا اللاتينية

وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم. وحتى شهر خلا كانت ثلاث ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجّلة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.

والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرا من جرّاء جائحة «كوفيد-19» إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات، لكنّ دولاً أخرى عديدة هي أكثر تضرّراً منها من حيث معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان، وفي مقدّم هذه الدول بلجيكا «83 وفاة لكل 100 ألف نسمة»، تليها المملكة المتحدة «60» ثم إسبانيا «58» وإيطاليا «56» والسويد «47».

وتجري الولايات المتحدة يوميا نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس. ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادا إلى 11 نموذجا وبائيا، يتوقّع أن يبلغ عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» في الولايات المتّحدة 130 ألف وفاة بحلول 4 يوليو، عيد استقلال الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تختبر عقارا كدواء ولقاح لـ«كورونا»