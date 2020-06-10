بريطانيا تسجل 200 وفاة جديدة بـ«كورونا» لليوم الثاني بعد تراجع كبير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 08:47 مساء

 سجلت السلطات الصحية البريطانية لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، بعد تراجع حاد في معدل الوفيات الإثنين والأحد الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، 245 وفاة جديدة جراء الجائحة خلال 24 ساعة، حتى الساعة الخامسة من يوم أمس الثلاثاء، مقابل 286 وفاة رصدتها أمس الثلاثاء، و55 وفاة الإثنين و77 وفاة الأحد، وفق «رويترز».

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وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 41128 حالة وفاة، في ثاني أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

ورصدت الوزارة اليوم 1003 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 1387 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 290143 حالة.

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وأُجري في المملكة المتحدة خلال يوم أكثر من 170 ألف فحص طبي لتشخيص حالات كورونا، ما يرفع عدد الفحوص الكلي إلى أكثر من 6.042 مليون فحص.

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