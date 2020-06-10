رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يلتقي قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 05:27 مساء
جانب من لقاء رئيس الأركان المصري بقادة المنطقة العسكرية الغربية. (الصفحة الرسمية للناطق على الفيسبوك)

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية، وعددًا من قادة القوات المسلحة .

وبحسب بيان للناطق العسكري المصري على صفحته الرسمية فقد «أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدي للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا» .

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وأضاف الناطق العسكري أن «الفريق محمد فريد أدار حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي» .

 حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

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