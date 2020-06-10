أميركا تخطط لاستئناف العمل في قنصليتها بـ«ووهان» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 08:58 صباحا
السفير الأميركي في الصين تيري برانستاد، (أرشيفية: رويترز)

قالت السفارة الأميركية في الصين اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف قريبا العمل في قنصليتها في مدينة ووهان، التي بدأ منها تفشي فيروس «كورونا» أواخر العام الماضي.

وصرح مسؤول الشؤون العامة بالسفارة، فرانك ويتيكر، بأن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب دون أن يحدد موعدا لذلك، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

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وسحبت وزارة الخارجية الأميركية موظفي القنصلية وعائلاتهم في أواخر يناير بعد أن أغلقت الحكومة الصينية المدينة للحد من انتشار الفيروس.

وشهدت ووهان، التي تقع في وسط الصين ويبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، غالبية حالات الوفاة بـ«كورونا» في البلاد، على الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى من الصين منذ ذلك الحين.

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