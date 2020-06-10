ميركل وماكرون يطالبان الاتحاد الأوروبي بالاستعداد بشكل أفضل لتفشي وباء مقبل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب العديد من القادة الاوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بدرس سبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع جائحة كوفيد-19.

وأورد القادة في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، أن الرد الفوضوي على فيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا بـ184 الفا و256 شخصا في الاتحاد الاوروبي «أثار تساؤلات» عن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة إلى مقاربة على مستوى أوروبا، مع احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء الراهن.