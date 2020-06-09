إيطاليا واليونان توقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 06:43 مساء
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو. (أ ب)

وقع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، اتفاقا حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات نقلتها صحيفة «كاثيميرني» اليونانية: «تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)»، بحسب «رويترز».

من جهته، أشاد الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا.

يذكر أن دندياس ودي مايو التقيا في روما فبراير الماضي لبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تربط اليونان وإيطاليا شراكة في مشروع أنابيب غاز شرق المتوسط.

 يأتي ذلك بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، وثارت أزمة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

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