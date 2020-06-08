روسيا تعلن إعادة فتح الحدود جزئيا

امرأة تضع قناعا واقيا في موسكو، 6 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعلنت روسيا الإثنين أنها ستعيد فتح حدودها جزئيا بعدما كانت مغلقة منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في حين أكدت بلدية موسكو أنها سترفع اعتبارا من الثلاثاء إجراءات العزل المطبّقة في المدينة.

ووفقا لمرسوم وقعه الإثنين رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيتمكن الروس من مغادرة البلاد لأسباب طبية أو مهنية أو دراسية، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف خلال اجتماع متلفز أن الرعايا الأجانب سيتمكنون من القدوم لتلقي العلاج في روسيا أو الاهتمام بأقارب دون تحديد موعد لبدء تطبيق هذه التدابير. ومنذ نهاية مارس علقت روسيا الرحلات الدولية باستثناء تلك الخاصة المقررة للأجانب الراغبين في مغادرة البلاد أو الروس الراغبين في العودة.

وبرر ميشوستين الاجراء باستقرار عدد الحالات الجديدة خلال الأيام الستة الأخيرة خصوصا في موسكو. وأعلن الكرملين ان رئيس الوزراء سيعرض الثلاثاء خطة لاستئناف الرحلات الجوية. وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في فيديو نشر على فيسبوك «اعتبارا من الغد سترفع تدابير العزل وستستعيد المدينة نمط عيشها الطبيعي»

بدوره، أكد سوبيانين أن «عددا كبيرا من القيود المفروضة اليوم في المدينة سترفع على مراحل بحلول الأول من يوليو».

ويتزامن هذا الموعد مع استفتاء حول إصلاح دستوري في روسيا سيمنح الرئيس فلاديمير بوتين حق تولي ولايتين رئاسيتين إضافيتين اعتبارا من 2024. وفي إطار رفع العزل بحذر أعادت موسكو فتح متاجر وحدائق في الأول من يونيو. ولا يزال الملايين من سكان موسكو في العزل منذ نهاية مارس.

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وتأتي التدابير الجديدة في حين سجلت روسيا الإثنين 8985 إصابة جديدة بكوفيد-19 و112 وفاة في الساعات ال24 الماضية. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 476,658 بينها 5971 وفاة وهو ثالث بلد في العالم من حيث عدد الحالات.

وتبقى موسكو بؤرة الوباء في روسيا مع تسجيل 200 ألف حالة رسميا و2970 وفاة حتى وإن تراجع عدد الاصابات اليومية بأكثر من 6 آلاف مطلع مايو إلى ألفين مطلع الشهر الجاري. وكشفت بؤرة لكوفيد-19 في شبه جزيرة كمتشاتكا (أقصى الشرق) حيث تبين إصابة 24 موظفا في ميتم بكوفيد-19 بحسب وكالة انترفاكس الإثنين.