بريطانيا تبدأ فرض حجر صحي على القادمين من الخارج لمدة 14 يوما

أفراد طاقم من الخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو بتاريخ 8 يونيو 2020 (فرانس برس)

تفرض المملكة المتحدة على القادمين من الخارج اعتبارًا من اليوم الإثنين حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا لتجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إجراء مثير للجدل يشكّل مصدر قلق بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة.

ويشمل الحجر، الذي ستراجع تطبيقه الحكومة البريطانية كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين عن طريق البر والبحر والجو، سواء كان المسافرون مقيمين أو غير مقيمين في المملكة المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويهدف إلى تجنب وقوع إصابات جديدة بالفيروس، بينما بدأت البلاد منذ أوائل يونيو برفع القيود التي فرضت في نهاية مارس للحد من انتشار الوباء.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تصريح لقناة «سكاي نيوز»: «نفرض هذا الحجر الصحي لأنه مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة (في المملكة المتحدة)، فإن نسبة الإصابات القادمة من الخارج تزداد».

تفتيش وغرامات

وسيتم تطبيق تفتيش عشوائي، حيث يواجه المخالفون غرامة قدرها ألف جنيه إسترليني (1122 يورو). ويستثنى من الإجراء سائقو الشاحنات والعاملون في المجال الصحي والعمال الزراعيون الموسميون أو القادمون من أيرلندا.

ويبدو التبرير المتعلق بزيادة خطر الإصابة بالعدوى من الخارج غير مقنع للبعض في وقت لا تزال بريطانيا بين أكثر الدول تأثرًا بالوباء، فيما يشدد البعض على أن الأولوية هي لتحسين الوضع الصحي في البلاد.

وأحصى آخر تقرير رسمي، الأحد، 40542 وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس وأكثر من 48 ألفًا لحالات مشتبه بها، مع نحو 287 ألف إصابة.

وقدر مكتب الإحصاء الوطني تسجيل أكثر من 5500 إصابة يومية في أواخر مايو في بريطانيا. وأشارت دراسة أجرتها السلطات الصحية الإنجليزية وباحثون في جامعة كامبريدج إلى أن انتشار الفيروس تباطأ في مناطق معينة منذ بدء رفع إجراءات الإغلاق.

واعتبر المستشار العلمي للحكومة، باتريك فالانس، أن قرار فرض الحجر الصحي سياسي أكثر منه علمي، على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تطبيق الآراء العلمية بدقة.



دعوى قضائية

وأعرب العاملون في مجالي الطيران والسياحة، المتضررون بشدة من الوباء، عن استيائهم البالغ من هذا الإجراء.

وطالبت الخطوط الجوية البريطانية الحكومة بالعدول عن هذا «الحجر الصحي غير الفعال، الذي سيكون له تأثير كارثي على صناعة السياحة البريطانية وسيقضي (...) على آلاف الوظائف».

وشاركت في التوقيع على رسالة رسمية موجهة إلى الحكومة الجمعة، وهي خطوة تمهيدية لإجراءات قانونية محتملة.

موظفون مهددون بالتسريح

وحذر مدير مطار هيثرو اللندني جون هولاند-كاي في مدونة صوتية من أن 25 ألفًا من موظفي المطار، أي ما يعادل ثلث العاملين، مهددون بالتسريح. وطال الاعتراض نواب الأغلبية المحافظة، الذين يخشون من أن تعرقل الحكومة الاقتصاد، المتضرر أصلاً من الأزمة الصحية.

وتفكر حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في إيجاد مخرج عبر فتح جسر جوي مع وجهات سياحية معينة مثل فرنسا أو إسبانيا، مما سيجعل من الممكن تجاوز الحجر الصحي.وطلب جونسون من وزير النقل إيجاد حل قبل نهاية يونيو.