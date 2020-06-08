أكثر من سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 10:18 صباحا
طاقم طبي روسي ينقل مصابين إلى أحد المستشفيات. (الإنترنت)

سُجلت رسمياً أكثر من سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، نحو ثلثاها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية، اليوم الإثنين عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.

وأُحصي ما لا يقلّ عن 7.003.851 إصابة بينها 402.867 وفاة خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضررا جراء الوباء بـ2,275,305 إصابة و183,542 وفاة.

في الولايات المتحدة سجلت 1.942.363 إصابة بينها 110.514 وفاة. وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال أكثر من شهر بقليل، وسُجّلت أكثر من مليون إصابة جديدة بالفيروس في الأيام التسعة الأخيرة.

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