العالم الإيراني مجيد طاهري يعود إلى طهران بعد اعتقاله في أميركا 16 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 08:53 صباحا
وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع العالم مسعود سليماني، (أرشيفية: ا ف ب)

عاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح الإثنين إلى بلاده بعدما أطلقته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إطار عملية تبادل سجناء، وذلك بعد اعتقاله 16 شهرا، بينما أفرجت طهران عن العسكري السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري في استقبال طاهري لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال أنصاري إنه يأمل أن يتم في مستقبل قريب إطلاق إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج، مؤكدا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك، معرفا عن نفسه بأنه طبيب إيراني متهم بالالتفاف على العقوبات الأميركية.

ثاني عالم إيراني تطلقه واشنطن
وأضاف، في حديثه للصحفيين بالمطار، أنه يشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومسؤولين بينهم ظريف الذين عملوا لأشهر من أجل ضمان عودته إلى طهران.

وطاهري هو ثاني عالم إيراني تفرج عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ويعود إلى إيران، بعد عودة سيروس عسكري الأربعاء.

اقرأ أيضا: وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح به

واتهم طاهري بانتهاك العقوبات الأميركية بإرساله منتجا تقنيا إلى إيران وأقر في ديسمبر بانتهاك واجب الإفصاح المالي بإيداعه أكثر من 270 ألف دولار في مصرف من خلال عدة دفعات نقدية، بحسب ما ورد في وثائق قضائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن
دولى
الأخضر يقيم حفل تأبين لحارس مرماه السابق العبدلي
رياضة محلية
محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب «كورونا فيروس»
ثقافة وفن
ثلاث أزمات كبرى تواجه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
دولى
إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
أميركا ترحب بجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل حقل الشرارة بقوة 120 ألف برميل يوميا
ليبيا
البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تونس.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» لليوم الرابع على التوالي