«الأمن القومي الأميركي» يهنئ فرنسا على مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد «المغرب الإسلامي»

مقتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال. (الإنترنت)

هنأ مجلس الأمن القومي الأميركي القوّات الفرنسيّة في مالي بعدما نجحت في قتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد «المغرب الإسلامي» الجزائريّ عبد المالك دروكدال.

وقال المجلس في تغريدة على حسابه «تويتر»: «مبروك لحلفائنا الفرنسيين الذين حققت قواتهم الشجاعة انتصارا هاما ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي

وأشار المجلس إن أكبر المستفيدين من نجاح فرنسا هم سكان الساحل الذين يسعون إلى إنهاء الإرهاب في منطقتهم.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسيّة فلورنس بارلي أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوّات الفرنسيّة قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي دروكديل.

وقُتل دروكديل، الخميس، في بلدة تساليت بشمال مالي. وقالت بارلي إنّ «العديد من المقرّبين» من دروكديل تمّ أيضا «تحييدهم».