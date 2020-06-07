تراجع حصيلة وفيات «كورونا» اليومية في إيطاليا إلى 53 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 08:11 مساء

 سجلت إيطاليا الأحد تراجعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 53 حالة مقابل 72 حالة في إحصائية أمس السبت.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 53 حالة، وإن إجمالي عدد الضحايا منذ اندلاع الجائحة بلغ 33899 حالة، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أكي».

إيطاليا تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس «كورونا»

ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 4 يونيو إلى 88 حالة، وفي 5 يونيو إلى 85، وفي 6 يونيو إلى 72.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 197 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 234998.

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