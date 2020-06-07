659 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 02:47 مساء
مريضة تصل إلى مستشفى في ويكوف في نيويورك، 5 أبريل 2020، (أ ف ب)

سجلت الولايات المتحدة الأميركية 659 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 ألفا و223 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الأحد، حسب جامعة «جونز هوبكنز».

ومساء السبت سجلت البلاد 749 وفاة خلال 24 ساعة، فيما أظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطّى 1.9 مليون. وأُعلن تعافي نحو 500 ألف شخص.

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من جراء الوباء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات. وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في البلاد في منتصف مارس.

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