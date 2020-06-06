إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 11:03 مساء
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. (الإنترنت)

 أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض «كوفيد-19».

وأكد الناطق باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، عبر «تويتر» اليوم السبت، أن توكاييف البالغ 67 عاما يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة. وأضاف أن «الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر»، حسب «رويترز».

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس «كورونا» و53 حالة وفاة. والشهر الماضي خففت السلطات إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

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