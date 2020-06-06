إصابات «كورونا» تتجاوز الـ7 ملايين ووفياته تقترب من الـ400 ألف في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 08:42 مساء
أحد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى بالعاصمة الإيطالية. (أرشيفية)

 ذكرت وكالة «رويترز» في إحصاء نشرته السبت، أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» في العالم، قد تجاوز السبعة ملايين، وأن عدد وفياته يلامس الـ400 ألف حالة.

وحسب إحصائيات موقع «وورلد متر إنفو» فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 399898، فيما تماثل ثلاثة ملايين و384269 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.

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وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس بمليون و974521 ألف حالة، تليها البرازيل بـ650504 حالات، ثم روسيا بـ458689 إصابة، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات «35139»، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة «111627 وفاة» وبريطانيا «40465» حالة.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس «كورونا». وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف: «في ما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغير، كما لم يحدث أي تغير من حيث قوته». وشددت على أن «المهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماد الفيروس».

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ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضية، تصريحات بأن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي، وذلك ارتكازا على التراجع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

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