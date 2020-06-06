روحاني للإيرانيين: علينا أن نتعايش مع فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 06:15 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (الإنترنت)

نبه الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه، السبت، من أن المعركة مع مرض «كوفيد-19» لم تنته بعد، ودعاهم إلى الاستعداد للعيش «لفترة طويلة» مع الفيروس.

وقال روحاني خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الوباء الذي عرضه التلفزيون الحكومي، إنه لا ينبغي أن يظن الناس أنه «سيتم القضاء على هذا المرض في غضون 15 يوما أو شهرا: لذلك يجب علينا اتباع التعليمات (الصحية) لفترة طويلة»، وفق «فرانس برس».

نحو 3 آلاف حالة.. أعلى حصيلة إصابات يومية في إيران بفيروس كورونا منذ شهرين

وتسبب فيروس «كورونا المستجد» وفق الحصيلة الرسمية بأكثر من 8100 وفاة في إيران التي تعد الدولة الأكثر تضررا بهذه الجائحة في الشرق الأوسط. وبعد وصول عدد الإصابات الجديدة إلى مستوى متدن في 2 مايو، أثار الاتجاه التصاعدي للحالات الجديدة قلق السلطات التي تضاعف التحذيرات وتحث الناس على عدم نسيان أن المرض لا يزال منتشرا.

وأضاف روحاني: «ليس أمامنا من سبيل آخر: يجب أن نعمل، ويجب أن تعمل مصانعنا وأن تفتح المتاجر (...) ويجب أن تتواصل مكافحة الفيروس». تحت الضغوط الاقتصادية المرتبطة على وجه الخصوص بالعقوبات الأميركية المشددة التي عطلت الاقتصاد الإيراني وأغرقته في حالة ركود قبل الأزمة الصحية بوقت طويل، رفعت السلطات تدريجيا منذ أبريل القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران يتجاوز 150 ألف حالة

ومنذ عدة أيام، عاد النشاط الاقتصادي إلى مساره الطبيعي تقريبا في غالبية المحافظات الحادية والثلاثين في البلاد. وقال روحاني: «يجب أن نتجنب كل التجمعات، سواء كانت بمناسبة زواج أو عزاء أو للزيارات العائلية، حتى» إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 167 ألف إصابة بمرض «كوفيد-9» في البلاد منذ الإعلان عن الحالات الأولى في فبراير، لكن خبراء أجانب وكذلك بعض المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن الأرقام الرسمية لا تعبر عن الواقع.

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