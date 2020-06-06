الكاظمي يستكمل تشكيل الحكومة العراقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 04:21 مساء
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. (الإنترنت)

منح البرلمان العراقي السبت الثقة لسبعة وزراء جدد، بينهم وزير النفط في أحد أغنى بلدان العالم بالنفط، ما أتاح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمال حكومته المؤلفة من 22 وزيرا.

وعيّن إحسان إسماعيل، رئيس شركة نفط البصرة الحكومية التي تدير حقول جنوب العراق الأكبر في البلاد، وزيرا للنفط، بحسب «فرانس برس».

وسيرث إسماعيل ملفا نفطيا صعبا وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي يشكّل أكثر من 90% من موازنة البلاد.

من جهة ثانية، انتقل وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، المقرب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إلى وزارة الخارجية، التي تعتبر حاليا حقيبة استراتيجية للعراق الذي يسعى إلى تجديد علاقاته مع جيرانه والقوى العالمية بعد نجاة البلاد من أن تكون ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع بداية العام الحالي.

وقال الكاظمي في تغريدة على «تويتر» عقب الجلسة البرلمانية التي حضرها 247 نائبا من أصل 329 إن «استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال».

ومنح النواب الثقة أيضا لمرشحي وزارات الثقافة، والعدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة. وقبل نحو شهر، منح البرلمان الثقة لـ15 وزيرا من حكومة الكاظمي، بعدما شكل أول حكومة عقب استقالة سلفه عادل عبدالمهدي في ديسمبر.

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