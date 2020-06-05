واشنطن تخفف الحظر المفروض على شركات الطيران الصينية

عدلت الولايات المتحدة، الجمعة، الحظر المفروض على الرحلات التجارية لشركات الطيران الصينية، بحيث يتم السماح برحلتين ذهابًا وايابًا في الأسبوع، ما يتوافق مع المعدل الذي تسمح به الصين للشركات الأميركية ويخفض من تصاعد الأزمة بين البلدين.

وهددت وزارة النقل الأميركية، الأربعاء، بوقف كل رحلات الشركات الصينية الى الولايات المتحدة في رد على منع بكين رحلات شركات طيران أميركية كبرى الى الصين، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن الخميس، سمحت هيئة الطيران المدني الصينية لشركتي «دلتا ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» الأميركيتين بتشغيل رحلة واحدة إلى الصين أسبوعيا.

وأوضحت وزارة النقل الاميركية في إعلانها لتخفيف الحظر أنها لا تزال تعارض تصرفات الصين، مشيرة إلى أن هيئة الطيران المدني الصينية ستسمح للشركات الصينية بالإجمال بتشغيل ما يصل الى أربعة رحلات للركاب في الأسبوع الى الولايات المتحدة.

وقالت «بشكل عام نحن نشعر بالقلق إزاء إملاء الصين من جانب واحد لشروط سوق النقل الجوي للركاب بين الولايات المتحدة والصين دون احترام حقوق شركات الطيران الأميركية بموجب الاتفاق».

وأكدت الوزارة أن تصرفات الحكومة الصينية «أضرت بحقوق التشغيل لشركات الطيران الأميركية»، مضيفة أن الوضع لا يزال يستدعي عملها «لاستعادة التوازن في التنافسية وضمان فرص منصفة ومتكافئة بين شركات الطيران الأميركية والصينية».