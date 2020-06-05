وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح به

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحد المسموح به في الاتفاق النووي المبرم العام 2015، الذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في مايو 2019.

وحسب استنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الكمية التي راكمتها طهران بلغت في العشرين من مايو 1571.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب مقابل الحدّ المسموح به وهو 202.8 كلغ، بموجب اتفاق فيينا الذي توصلت إليه حينها إيران والقوى العظمى، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.