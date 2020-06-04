بعد إطلاق إيران سراح عسكري أميركي .. الإفراج عن سجين إيراني بالولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة الخميس أنّ العالم الإيراني مجيد طاهري الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة قد أُفرِج عنه، وذلك بالتزامن مع إطلاق طهران سراح الجندي السابق في المارينز مايكل وايت.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانيّة إنّ طاهري أطلِق سراحه بعد اعتقاله في الولايات المتحدة «لأسباب باطلة»، وفق «فرانس برس».

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والخميس، نُقل وايت بطائرة خارج إيران، بعد إطلاق السلطات الأميركية سراح عالم إيراني آخر هو سيروس أصغري الذي كان وصل إلى إيران قبل يوم، مع نفي البلدين العدوين أن يكون ذلك تبادل سجناء.