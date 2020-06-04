أول تعليق من أنغيلا ميركل على مقتل الأميركي جورج فلويد

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أرشيفية: الإنترنت).

نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، بـ«قتل» الأميركي الأسود جورج فلويد بأيدي شرطيين، مؤكدة أن «العنصرية أمر فظيع».

وبحسب «فرانس برس»، علقت ميركل ردا على سؤال حول النهج السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مقابلة أجرتها معها قناة «زد دي إف»، فقالت إنه «سجالي للغاية».

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وأضافت المستشارة الألمانية المعروفة بتوجهاتها الديمقراطية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان: «مطالبي في السياسة هي على الدوام محاولة جمع الناس ومصالحتهم مع بعضهم».