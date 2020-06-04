لندن تبحث عن حلفاء للاستغناء عن خدمات الجيل الخامس من «هواوي»

تجري بريطانيا اتصالات مع الولايات المتحدة من أجل تشكيل نادٍ من عشر دول يمكنه أن يعمل على تطوير تقنية خاصة به من الجيل الخامس، بهدف تقليص الاعتماد على شركة «هواوي» الصينية، وفق ما أوردت جريدة «ذي تايمز» الجمعة.

ويأتي هذا الاقتراح قبل قمة لمجموعة السبع يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستضافتها الشهر المقبل، وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة: «نبحث عن أطراف جديدة تدخل السوق من أجل تنويعه»، مضيفا: «هذا أمر تحدثنا عنه مع حلفائنا، بما فيهم الولايات المتحدة».

وعلى الرغم من تحذيرات أميركية متكررة، سمحت الحكومة الأميركية لـ«هواوي» ببناء 35% من البنى التحتية المطلوبة لنشر شبكة جديدة من الجيل الخامس في البلاد، وأوردت «ذي تايمز» أن بريطانيا تقترح، بعد تدهور علاقاتها مع الصين، إنشاء نادٍ من عشر ديمقراطيات تضم أعضاء من مجموعة السبع وكوريا الجنوبية والهند.

وأوضحت أن أحد الخيارات يقضي بتمركز الاستثمارات في شركات اتصال موجودة في الدول العشر الأعضاء، والشركتان الوحيدتان حاليا الموجودتان في أوروبا والقادرتان على التزويد بتجهيزات للجيل الخامس، هما الشركة الفنلندية «نوكيا» والشركة السويدية «إريكسون».

وقال مصدر حكومي للجريدة: «نحتاج إلى شركات جديدة تدخل السوق»، مشيرا إلى أن هذه الحاجة هي التي كانت وراء التعامل مع «هواوي»، وأثار قرار التعامل مع «هواوي» في حينه غضب واشنطن التي تشتبه بقيام الشركة الصينية بأنشطة تجسس لحساب بكين.

وذكرت جريدتا «غارديان» و«ديلي تلغراف» أخيرا أن جونسون يرغب بوقف التعامل مع «هواوي» نهائيا بحلول العام 2023، إلا أن ذلك من شأنه أن يخرب العلاقة تماما بين لندن وبكين، في وقت يبحث جونسون عن شركاء تجاريين جدد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.