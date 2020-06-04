3574 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في إيران في عدد قياسي منذ بدء الوباء

إيراني يرش معقمات على أيدي أشخاص في طهران، 4 مارس 2020. (أ ف ب)

سجلت الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» عددا قياسيا جديدا في إيران، إذ ارتفع عدد المصابين بمقدار 3574 شخصا خلال 24 ساعة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس، وفقا لـ«فرانس برس».

ويدل المؤشر الذي يميل إلى الارتفاع منذ شهر، على سرعة انتشار فيروس «كورونا المستجد» في الأيام القليلة الماضية، ليتجاوز ذروة 3186 حالة جديدة التي تم تسجيلها في 30 مارس. ولا يزال عدد الوفيات اليومي جراء الفيروس منخفضًا نسبيًّا، وفقًا للأرقام التي أعلنها جهانبور، وبلغ 59 حالة وفاة جديدة بين الأربعاء والخميس.