81 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 09:41 مساء
أشخاص يجلسون على رصيف أحد مطاعم العاصمة الفرنسية باريس بعد فتحها ضمن إجراءات تخفيف الحدر الصحي، 2 يونيو 2020. (رويترز )

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 81 وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لينخفض معدل الوفيات اليومية تحت الـ100 من جديد، بعد أن سجلت 107 وفيات أمس الثلاثاء.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 29 ألفا و21. وسجلت السلطات الصحية 352 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151 ألفا و677 حالة، بحسب «فرانس برس».

فرنسا.. معدل الوفيات اليومي بـ«كورونا» يتخطى الـ100حالة لأول مرة منذ أسبوعين

وتراجع عدد مرضى «كوفيد-19» في المستشفيات من 14 ألفا و28 إلى 13 ألفا و514. كما انخفض عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج من الفيروس في وحدات العناية المركزة من 1253 أمس الثلاثاء إلى 1210 حالات الأربعاء.

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