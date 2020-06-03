رسالة من جونسون إلى ترامب: «لا مكان للعنصرية في مجتمعاتنا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، في «رسالة» إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد وفاة الأميركي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد أن العنصرية «لا مكان لها في مجتمعاتنا».

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إثر تظاهرة ضمت الآلاف في وسط لندن للمطالبة بالعدالة بعد وفاة فلويد بيد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأميركية: «رسالتي للرئيس ترامب، لأي كان في الولايات المتحدة، من المملكة المتحدة، أن العنصرية وأعمال العنف العنصرية لا مكان لها في مجتمعاتنا، وأنا واثق بأن كثيرين في العالم يشاطرونني هذا الرأي»، وفق «فرانس برس».