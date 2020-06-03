الأمم المتحدة تندد بـ«الاعتداء غير المسبوق» على صحفيين في الولايات المتحدة

مراسل محطة إخبارية تركية خلال تغطية التظاهرات في أميركا. (الإنترنت)

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، بـ«العنصرية البنيوية» و«الاعتداء غير المسبوق» على صحفيين في الولايات المتحدة التي يستمر فيها حراك احتجاجي واسع النطاق رفضًا للعنصرية وعنف الشرطة.

وقالت ميشيل باشليه في بيان إن «الأصوات التي تطالب بإنهاء الجرائم بحق الأميركيين العزَّل من أصل أفريقي يجب أن يتم الإصغاء إليها. إن الأصوات التي تطالب بإنهاء عنف الشرطة يجب أن يتم الإصغاء إليها. والأصوات التي تطالب بإنهاء العنصرية المزمنة والبنيوية التي تسود المجتمع الأميركي ينبغي الإصغاء إليها»، بحسب «فرانس برس».