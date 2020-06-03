ترامب ينفي نقله إلى ملجأ البيت الأبيض خلال التظاهرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام البيت الأبيض في واشنطن، 1 يونيو 2020 . (أ ف ب)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن يكون نقل إلى ملجأ آمن في البيت الأبيض خلال التظاهرات أمام بواباته الخارجية، مؤكدا أنه توجه إلى المكان لمجرد تفقده.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى الملجأ مساء الجمعة خلال تظاهرة أمام البيت الأبيض، وفق «فرانس برس».

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وقال ترامب لإذاعة فوكس نيوز: «إنها معلومات خاطئة». وأضاف: «كان ذلك خلال النهار»، موضحا أنه توجه إلى المكان «مرتين أو ثلاث مرات» خلال الأيام الماضية لكن في كل مرة من أجل «تفقد المكان»، وأوضح: «لقد توجهت معي مجموعة من الأشخاص».

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وكان نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني نقل إلى هذا الملجأ الآمن بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وأثارت أنباء نقل ترامب إلى الملجأ موجة استهزاء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنها أسهمت في قراره التوجه الإثنين سيرا لزيارة كنيسة متضررة من أعمال عنف.