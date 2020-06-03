البابا فرنسيس يؤكد رفضه كل أشكال العنصرية بعد وفاة جورج فلويد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 11:14 صباحا
البابا فرنسيس في الفاتيكان، 6 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

اعتبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في تصريح اليوم الأربعاء أن أي شكل من أشكال العنصرية «غير مقبول»، معلقا على وفاة جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقا لدى توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس، منددا في الوقت نفسه بأعمال العنف خلال التظاهرات التي تلت هذا الحادث.

وقال البابا: «لا يمكننا أن نقبل أو نغض الطرف عن أي شكل من أشكال العنصرية أو الإقصاء، والادعاء بأننا ندافع عن قدسية أي حياة بشرية»، مضيفا أنه لا مكسب من ردود الفعل العنيفة التي جرت في الأيام الماضية في الولايات المتحدة ضمن الاحتجاجات على عنف الشرطة الأميركية ضد السود، حسب وكالة «فرانس برس».

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