اتفاق بين مادورو وغوايدو على مكافحة فيروس كورونا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء إلقائه خطابا متلفزا بتاريخ 9 مايو 2020 (فرانس برس)

أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليوم الأربعاءأنّ الرئيس نيكولاس مادورو اتفق مع زعيم المعارضة خوان غوايدو على تنسيق الجهود لتوفير موارد مالية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في بلدهما بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأميركية.

وجاء في وثيقة رسمية تلاها عبر التلفزيون الحكومي وزير الإعلام خورخي رودريغيز أنّ الطرفين اتفقا على التنسيق في ما بينهما لتأمين موارد مالية بدعم من منظمة الصحة للبلدان الأميركية لتعزيز قدرة فنزويلا على التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكّد معسكر غوايدو التوصّل إلى هذا الاتفاق وكذلك منظمة الصحة للبلدان الأميركية.