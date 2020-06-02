«الصحة العالمية»: إصابات «كورونا» في الأميركتين تقارب 3 ملايين

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأميركتين، كاريسا إتيينه، الثلاثاء، إن المنحنى الوبائي لمرض «كوفيد-19» ما زال يرتفع بقوة في المنطقة، مع ما يقارب ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة.

وأضافت أن منظمة الصحة لعموم أميركا «باهو» تأمل في استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة، رغم انسحاب الأخيرة من منظمة الصحة العالمية، بحسب «رويترز».

وفي مؤتمر صحفي افتراضي من العاصمة الأميركية واشنطن، نصح مديرو منظمة «باهو» الدول بعدم إعادة فتح اقتصاداتها بسرعة أكبر من اللازم، وبتجنب التجمعات العامة، لا سيما في الأماكن التي لا تزال تشهد تزايدا في حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».