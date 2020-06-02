ألمانيا تستعد لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 08:01 مساء
مسافرون في مطار فرانكفورت. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، أن بلاده تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر إلى دول أوروبية، في وقت تتطلع فيه القارة العجوز إلى مواصلة تخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس «كورونا المستجد.»

وقال ماس في مؤتمر صحفي إن القرار قيد الإعداد وقد تصدره الحكومة الأربعاء، وفق «فرانس برس».

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وأوضح ماس أن الحكومة الألمانية تسعى «لاستبدال التحذيرات من السفر بتوصيات تستند بشكل كبير إلى الأوضاع في كل بلد». وكانت ألمانيا أصدرت في أواسط مارس تحذيرًا عامًا من السفر إلى الخارج في إطار تدابير كبح تفشي فيروس «كورونا المستجد».

لكن بعد تراجع وتيرة الإصابات، أعلنت الحكومة أنها تعتزم رفع التحذيرات من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى على غرار سويسرا وآيسلندا والنرويج اعتبارًا من 15 يونيو. وفي الأسابيع الأولى من الجائحة أعادت ألمانيا 240 ألف سائح كانوا عالقين خارج البلاد بعدما فرضت دول عدة قيودًا على السفر وأغلقت حدودها.

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وفي مايو أعد الاتحاد الأوروبي خطة تدريجية لإنعاش قطاع السفر هذا الصيف تنص على رفع القيود المفروضة على التنقل داخل دول الاتحاد، واتخاذ تدابير لخفض مخاطر العدوى على غرار وضع الكمامات الواقية في وسائل النقل المشترك.

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