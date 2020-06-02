ترامب يتّجه سيراً من البيت الأبيض إلى كنيسة مجاورة طالتها أعمال تخريب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 12:52 مساء
الرئيس ترامب رافعا الكتاب المقدس أمام كنيسة ساينت جون المجاورة للبيت الأبيض 1يونيو 2020.(فرانس برس)

توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين سيراً من البيت الأبيض إلى كنيسة ساينت جون، الصرح الديني المجاور لمقرّ الرئاسة، والذي طالته ليل الأحد أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة.

وبعد أن أدلى ترامب بخطاب إلى الأمة من حديقة الورود في البيت الأبيض تناول فيه أعمال العنف غير المسبوقة في عهده، قال الرئيس الجمهوري إنّه سيتوجّه إلى مكان «مميّز جداً جداً».

وبالفعل فقد خرج ترامب من البيت الأبيض وتوجّه سيراً إلى كنيسة القديس يوحنا التي يطلق عليها اسم «كنيسة الرؤساء» والتي أضرم فيها مخرّبون النيران ليل الأحد، ووقف ترامب أمام المعلم المعماري الأصفر اللون رافعاً بيمناه الكتاب المقدّس، وقال «لدينا بلد عظيم»، مضيفًا: «هذا أعظم بلد في العالم وسوف نضمن أمنه»، قبل أن ينضم إليه في الوقوف أمام الكنيسة التي غطت ألواح من الخشب بوابتها ونوافذها، بعض من الشخصيات بينهم وزير العدل بيل بار والمتحدّثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني.

وكانت قوات الأمن استبقت وصول الرئيس إلى المكان بتفريقها بالقوة، ولا سيما بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، متظاهرين كانوا محتشدين أمام الكنيسة وفي ساحة لافاييت التي تفصل بينها وبين البيت الأبيض، وفي خطابه المقتضب إلى الأمة أعلن ترامب نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» وعناصر من الشرطة في واشنطن، واصفاً ما شهدته العاصمة الفدرالية الأحد من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه «وصمة عار».

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