أكثر من 375 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد في أكثر من 375 ألف وفاة في العالم، ما يزيد على ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، حسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 5:50 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.

وأحصيت 375 ألفا و70 وفاة في العالم (من بين 6.258.474 حالة إصابة) بينها 179 ألفا و51 حالة في أوروبا (2167233 مصابا)، لتكون القارة العجوز هي الأكثر تضررا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (105 آلاف و160)، تليها بريطانيا (39 ألفا و045)، وإيطاليا (33 ألفا و475)، والبرازيل (29 ألفا و937)، وفرنسا (28 ألفا و833).